بحجم تعاملات مليون جنيه .. صبط شخص يتاجر فى العملة بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة " الأجنبية " قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تصدير المواد الغذائية لراغبى الشراء من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

حيث يتم إرسال قيمة تلك البضائع من خلال تحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة "المحلية" بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ..كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ أكثر من مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.