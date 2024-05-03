جامعة 6 أكتوبر تنظم فعاليات المتلقى الـ 15 للتوظيف والتدريب.. 8 مايو

تنظم جامعة 6 أكتوبر، الأربعاء ٨ مايو ولمدة يومين، فعاليات الملتقى الخامس عشر للتوظيف والتدريب، بمقر الجامعة بالحرم الجامعي، بمشاركة عدد من المسؤلين، وممثلي كبرى الشركات العاملة في الصناعة والتدريب و التوظيف تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أحمد زكي بدر، إن ملتقى التدريب والتوظيف السنوي للجامعة، تتويج للأنشطة والفعاليات التي تتم على مدار العام الدراسي، من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى تأهيل الطالب و الخريج لسوق العمل إقليمياً و دوليا، والتعريف الإلكتروني بفرص العمل و التدريب المتاحة للطلاب و الخريجين.

وأكد الدكتور جمال سامي، أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص و الاشتراك في المسابقات الثقافية و العلمية والفنية والرياضية لتحقيق التميز والتفوق بما يسهم في تحقيق تفردهم الذاتي من ناحية وخدمة المجتمع من ناحية آخرى، وإتاحة فرص التدريب الخارجي في إطار التبادل مع بعض الجامعات والمؤسسات الأجنبية تنفيذا للاتفاقيات الموقعة معها.

ويعد الملتقى حدثا سنويا كبيرا تتبناه الجامعة من منطلق دورها التعليمي والمجتمعي من خلال اتاحة الفرصة أمام الطلاب والخريجين للقاء كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات المحلية والعالمية لتيسير وتوفير التدريب والتوظيف ويرفع الملتقى هذا العام شعار دعم الصناعة وريادة الأعمال والإبتكار.

ويأتي يوم الملتقى في ختام الأنشطة ليتيح الفرصة للشركات و المصانع والمؤسسات والهيئات المصرية و الأجنبية للمشاركة فيه بعرض مجال عملها و استقبال الطلاب و الخريجين المقابلات وملء الاستمارات الخاصة بالتدريب و التشغيل.