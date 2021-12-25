بإطلالة أنيقة .. هدى الإتربي تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هدى الأتربي صورة جديدة على حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت هدى الأتربى فى الصورة وهى ترتدى هي كول مفتوح من الجانب،ويظهر كتفها، واعتمدت علي تسريحة الكعكة، وميك اب كلاسيكي، وارتدت اكسسوارات رقيقة.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.



ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.