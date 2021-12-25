مش كلام ووعود.. إنجازات الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية

خلال 7 سنوات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، مجمع انتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة اسيوط بالاضافة الى عدد من المشروعات التنموية الاخري في نطاق إقليم الصعيد.

ووجه الرئيس السيسي بافتتاح مشروعات كبرى من المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلال السبع سنوات الماضية والتى تهدف فى الأساس لجودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن فى صعيد مصر.

مجمع أسيوط

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع أسيوط لانتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في اطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

ويستعرض "صدى البلد" أهم وأبرز الرسائل والتحذيرات للرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال السطور التالية.

مجمع اسيوط لتكرير البترول

منذ 40 سنة

وبدأت التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكليف رئاسي واهتمام مكثف من الحكومات المتعاقبة، منذ 2014، لتحدث نقلة نوعية كان يجب أن تبدأ منذ 40 سنة، فمعدل وصول الصرف الصحي هناك لم يكن يزيد على 8%.

400 مليار جنيه

وتوفر مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها لأهالي الصعيد عددا كبيرا من الخدمات، فاستثمارات البنية الأساسية مهمة للغاية، وضخت الدولة المصرية لمشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر عدد كبير من الاستثمارات المختلفة، حيث بلغت تكلفة التمويل في المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية ما يقرب من 400 مليار جنيه.

هدف افتتاحات التوعية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الهدف من الحديث خلال المؤتمرات والافتتاحات المختلفة التوعية، قائلا: "الهدف من هذه الافتتاحات التوعية، ممكن نفتتح المشروعات ونبقى سعداء كلنا، ونقول كلمتين وخلاص، ولكن نستدعى الدروس والعبرات لنشكل أرضية فهم مشتركة، يعنى أختى من أسوان اللى قالتلى عندها 6 ومش عارفه تعيشهم، طب انا قولتلها أنا عندى 100 مليون وعاوز اعيشهم، الرد كان كده".

المدن الجديدة

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في الصعيد: "الموضوع مش كلام جميل ووعود واقولك مش تقلقى وكلنا مع بعض هنخلص، الأحوزة العمرانية في المدن الجديدة، هل أهالينا لديهم التفهم قد يكون تكلفة الحصول عليها في المكان الجديد أغلى ماليا كرقم مباشر، ولما بنعمله يقولك احنا هعملها على أرضى ومش هتكون بنفس التكلفة، واللى جبنه يعملها على ارضي، وتنتهي الأرض الزراعية، وفى النهاية بتضيع فرص على نفسك وبلدك".

مدن الصعيد الجديدة

هتقولوا الحكومة مقصرة

وتابع الرئيس السيسى: "ولو ده كان وصلكم وقبلتوه انا هقدره، ولكن أنتم كمصريين هيجى عليكم وقت وتقولوا مش عارفين نعيش والحكومة مقصرة، لا نقوم نغير ونهد الدنيا، كل اللى عندك في دماغك هد الدنيا، ايوه وانا مسئول عنكم بفكر في الدولة المصرية والحفاظ عليها، إيجاد أسباب نمو مناسبة وتوفير الرخاء على قد ما بنقدر، في إطار ما المعادلة الصعبة اللى بنتكلم فيها مع بعض".

معايير الصحة العالمية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تسعى للحفاظ على المياه بشكل كامل، قائلا: "مفيش نقطة مياه متاحة ومن خلال مبادرة حياة كريمة مكن استخدامها طبقا لمعايير الصحة العالمية، إلا وهنكون استنفدنا الإجراءات الخاصة والمنشآت اللى تعمل كده".

محطات معالجة المياه

وأضاف الرئيس السيسى تعقيبا على كلمة وزير الإسكان: "الدكتور عاصم بيقول 1.4 مليون متر مياه في اليوم قبل كده مكنوش بيستخدموا وليهم ضرر بيئى علينا، هناخد المياه ونعملها معالجة ثلاثية متطورة نازلة بدون أي ضرر حتى لو حاجة نزلت النيل ويتم الاستفادة بها دون الضرر بصحة الناس، مفيش نقطة مياه تقدر نستفيد بها للأراضى الزراعية جنب المباني، هنستفيد منها ونجمع كل الصرف ده ونعمله معالجة ثنائية، النقطة دى بقولها لانى مش قد على مستوى 60 محطة بس، احنا بنتكلم على الصرف الصحى والزراعى في كل مصر، بنتكلم في مليارات كتير اوى، البرنامج ده يخص محطات معالجة مياه بالمطلق، يعنى ايه، يعنى كل المياه اللى ممكن تتعالج مثل الصرف الزراعى، مثل محطة بحر البقر ايه، دى صرف زراعى ويتم معالجة المياه واستخدمها مرة أخرى، ومحطة الحمام وتوفر 7 ملايين متر مياه فى اليوم وغيره وغيره وغيره".

محطات معالجة المياه

صياغة إدارة المال

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة نفذت مجتمعات عمرانية للاستفادة من الأرض وأكبر قدر ممكن، الأرقام دى كانت تتضخ بطريقة تانى ضمن "صياغة إدارة المال"، بقول الكلام ده، عندنا أراضى زراعية وتحتاج سكان".

الفدان بمليون جنيه

وأضاف الرئيس السيسى: "لما اقولك تعالى اسكن فيها تقولى لا افضل جنب عائلتى، ولو عملتك هناك نحتاج إلى تكلفة أكبر، الـ 300 ألف لتجهيز الفدان فقط من ناحية الزراعة فقط، ومش تبقى حياة، الفدان ممكن يوصل مليون جنيه لما اعمل تجمع عمرانى والمدرسة والمستشفى والطرق وشبكة الكهرباء وغيره، هل لدينا القدرة المالية لكده!".

نمو بدون تخطيط؟

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مشروع "حياة كريمة"، قائلا: "نكرر تانى حتى تصل الرسالة لينا كلنا، هو "حياة كريمة" في 3 سنوات، تفتكر في النمو السكانى ده مش هنكون عاوزين إمدادات مستقبلية فى المدراس والصرف الصحى ومحطات المعالجة ومياه الشرب، عملنا قفزة فى مشروع هيخلص في 3 سنوات بدلا من 10 سنوات وبنضغط على نفسنا علشان نعمله، لو النمو السكاني استمر كده هنلاقى نسبة من السكان عاوزه، طب إزاى والنمو ده بدون تخطيط، المناطق الجديدة دى فرص استثمار حتى يكون لدينا ظهير صناعي يوفر للناس إلى سكنت دى".

مطالب الغذاء للمصريين

وأضاف الرئيس السيسى: "أقولكم على حاجة، الأراضي الزراعية معمولة من 200 و300 سنة حتى لو ألف سنة، النهاردة الفدان اللى موجود ده، لا أدفع فلوس في استصلاحه لا بنية أساسية ولا حاجة، يا جماعة احنا بنتحرك لنضيف للأراضى الزراعية تعوض اللى قال عليه الدكتور معيط لتوفير السلع الأساسية مثل القمح ومطالب الغذاء للمصريين ما امكن".

حياة كريمة للمواطنين

يذكر أن الخدمات متاحة في كل المجالات مثل السكن والمياه والصرف الصحي وغيرها والتي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وجعلهم ينخرطون في عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى تطوير السياحة، حيث تم عمل تنمية عمرانية للمدن لكي تكون مؤهلة لاستقبال السياح، وبالتالي فإن التنمية في الصعيد متكاملة ولا تقتصر على جانب واحد فقط من جوانب الحياة.