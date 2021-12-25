تجديد إيفاد الشيخ محمود عبد العزيز عمر خضر إلى تنزانيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت 25/ 12/ 2021م تجديد إيفاد الشيخ محمود عبد العزيز عمر خضر، إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية، للعمل بمعهد التربية الإسلامية / أروشا / تنزانيا.

موضوعات خطب شهر يناير 2022

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوعات خطب شهر يناير 2022م، والتي سيتم تعميمها على جميع مساجد الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن موضوعات خطب شهر يناير 2022م:

1. الجمعة الأولى - 7 / 1 /2022م - العمل شرف.

2. الجمعة الثانية - 14 / 1 / 2022م - القيم المجتمعية.

3. الجمعة الثالثة - 21 / 1 / 2022م - ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها.

4. الجمعة الرابعة - 28 / 1 / 2022م - حق الوطن والتضحية في سبيله.

