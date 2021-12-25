الجيوب متمالتش وهتاخد 25% منى ليه؟.. الرئيس السيسى يمازح أحد المقاولين



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، سؤالا لأحد المقاولين مازحا إياه " الجيوب متمالتش يا حاج سعيد امال عايز تاخد منى 25% ليه ؟ وذلك بشأن تنفيذ الكبارى .



وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة قنا ، أنهم مستمرون فى الانشاءات ثم أعمال الصيانة والتى تحتاج دائما إمدادات معقبا " أنا بدعو الشركات انها تنوع محافظها ووزير النقل اتكلم عن مشروعات وزارة النقل ولم يتكلم عن باقى مشروعات الدولة سواء اللى بتنفذها هيئة المجتمعات ، الهيئة الهندسية ".



ولفت الرئيس السيسى ، إلى أن 1.6 تريليون تم تنفيذها لقطاع النقل فقط ولكن هناك أرصفة فى أبو قير حوالى 7 من بعمق 22 م وهو لم يسبق وجوده فى مصر قبل ذلك ، وهناك حجم آخر من المشروعات تم تنفيذها أيضا وحجم العمل الذى يتم فى مصر فى كافة القطاعات بتكلفة 1600 مليار جنيه .