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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البابا فرانسيس يصلي من أجل إنهاء جائحة فيروس كورونا

بابا فرانسيس
بابا فرانسيس

صلى بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس اليوم من أجل إنهاء جائحة فيروس كورونا ، مستغلًا خطابه يوم عيد الميلاد للحث على الرعاية الصحية للجميع ، واللقاحات للفقراء ، ولكي يسود الحوار في حل النزاعات في العالم.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، ، توافد بضعة آلاف فقط على ساحة القديس بطرس التي غمرتها الأمطار لحضور خطاب فرانسيس السنوي بعنوان Urbi et Orbi (إلى المدينة والعالم)  وسط ارتفاع قياسي في حالات فيروس كورونا في إيطاليا هذا الأسبوع . 

 

واوضحت الصحيفة ان عادة ما تكون الساحة مليئة بعشرات الآلاف من المهنئين بالعيد ، لكن هناك  الكثيرين  يتمنى زيارة الميدان طوال عيد الميلاد هذا العام ، وذلك  بعد أن أجبر إغلاق العام الماضي فرانسيس على إلقاء خطاب متلفز من داخل القصر الرسولي.

 

 على الرغم من أن إيطاليا أحصت هذا الأسبوع أكثر من 50000 حالة في يوم واحد لأول مرة ، إلا أن الحكومة لم تأمر بإغلاق آخر.

 

وحذر فرانسيس من النزعة الوبائية للانسحاب والعزلة ، وحث بدلاً من ذلك على الحوار لمحاولة حل النزاعات العالمية. 

 

وصلى على وجه الخصوص لأولئك الأكثر تضررا من الفيروس ، بما في ذلك النساء والأطفال الذين عانوا من سوء المعاملة أثناء الإغلاق. 

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