رئيس جامعة المنيا: افتتاح الرئيس لمستشفى الكبد بالصعيد طفرة لتحسين الخدمات الطبية| فيديو

قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالجامعة، وإطلاق إشارة البدء والتشغيل الرسمي؛ يمثل طفرة نوعية، وإسهامًا بارزًا في تحسين الخدمات الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.



وأضاف مصطفى عبد النبي خلال تصريحاته لقناة "تن"، أن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالجامعة تخصصي، ويحتوي على 202 سرير إقامة، بالإضافة إلى 44 سرير عناية مركزة، ولدينا غرف لنقل وزراعة الأعضاء، وقريبا سيكون لدينا افتتاح لمستشفى المنيا الجامعي ثلاثي الأجنحة وهو مشروع قومي كبير.

وأوضح مصطفى عبد النبي، أن مستشفى المنيا الجامعي ثلاثي الأجنحة سيحتوي علي 360 سريرا، بالإضافة إلى 64 سرير عناية مركزة و12 غرفة عمليات كبري .