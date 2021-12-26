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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس وسط إجراءات احترازية مشددة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بالكلية الخميس القادم الموافق  ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ ومن المقرر ان تنتهي في الخميس الموافق  ٣ فبراير ٢٠٢٢.

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تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته ، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة ا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

كما أكد " عميد الكلية " على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية .

موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن ، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة  .
وأشاد " عميد الكلية" بالجهود التى يقوم بها جميع الإدارات المسئولة عن الامتحانات في سرعة الانجاز  في الاستعدادات ، خاصة نشر الجداول أرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية .  

ومن جانبها أوضحت الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار ( ٥ ) فترات يوميا بدءا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

كما تم التأكيد على تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب ، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية ، كما تحرص إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس  .
 

كلية الاداب جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الأول الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب عميد كلية الآداب جامعة عين شمس

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