مصطفى شوقي: نصر محروس بيختار كل شيء وأنا بغني بس | فيديو

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، المطرب مصطفى شوقي وفرقته الموسيقية في سهرة غنائية خاصة.

وقال "مصطفى شوقي"،: "الأستاذ نصر محروس هو الذي يختار كل شيء، ومصطفى شوقي يغني فقط"، مضيفا: "نتشارك الآراء لكن سهم الأستاذ نصر محروس صائب في الأغاني التي يختارها".



وكشف "مصطفى شوقي"، أنه خريج كلية هندسة زراعية، قائلا: "أنا خريج هندسة زراعية، وهناك علاقة بين الهندسة الزراعية وبين الفن بشكل عام".



وأضاف: "الراحل يوسف عوف قدمني في حفلة عام 1997 في التلفزيون المصري، وقال حينها إن كلية الزراعة دائما تخرج المواهب".



وتابع "مصطفى شوقي"،: "كثير من نجوم الفن والغناء والتلحين خريجي كلية الهندسة الزراعية والزراعة".

