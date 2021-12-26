ضحية دجال فيصل توجه نصيحة لمن يلجأون إلي هذه الطرق لحل مشاكلهم.. فيديو

وجه بسمة ضحية دجال فيصل رسالة إلي الجميع قائلا " أنا بنصح الناس متتعاملش مع الدجالين لانهم يتاجرون بكلام الله لاستغلالهم من اجل أن يصلوا إلي أغراض شخصية منهم ، لافتة إلي أن الدجالين غير حاصلين علي شهادات ويدعون انهم لديهم دكتوراه .

وأضافت بسمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن الدجال قالي لي أن لدي جن علي الرحم وإنني لن استطيع الخلفة ، مؤكدة أن كل ما يقومون به عبارة عن نصب واحتيال .

وأوضحت بسمة ، إن وزارة الداخلية القت القبض علي هذا الدجال المحال بعدما قمت بحرير محضر ضدة في قسم الشرطة ، مؤكده أن هذا الشيخ قبل أن يعمل في مهنة الدجل كان لدية سيارة لبيع سندوتشات الكبدة في الشارع .