مصطفى شوقي عن المهرجانات : ممكن أغنيها بشرط .. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، المطرب مصطفى شوقي وفرقته الموسيقية في سهرة غنائية خاصة.

وكشف "مصطفى شوقي"، عن رأيه في المهرجانات، قائلا: "المهرجانات كويسة وفكرة ولون جديد وخط يسير لوحده".

وأضاف: "ممكن أغني مهرجانات، ولو روحنا للمهرجانات لن أقدمها بنفس الفكرة التي يتم تقديمها بها حاليا، أكيد هيكون عندنا فكرة جديدة نقدمها بيها"، مردفا: "المهرجانات متمكنة في الفترة الحالية".

ويتحدث مصطفى عن بدايته مع الموسيقى ومحطات النجاح فى مشواره، كما يكشف أسرار وكواليس أغنية "ملطشة القلوب" التى حققت نجاحا كبيرا، وتجاوزت 35 مليون مشاهدة على يوتيوب.