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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

300 مجمع.. أسوان تكشف أهمية محور كلابشة والمجمعات الصناعية

صدى البلد

تحدثت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان،عن أهمية محور كلابشة والمجمعات الصناعية بالمحافظة.

وقالت  أبو زيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" ، عبر قناة CBC، إن محور كلابشة يعتبر  شريان الحياة فى أسوان، ويخدم المحافظة بشكل كبير، لاسيما وأن المحافظة كان بها محور فقط.

وأضافت غادة أبو زيد:هناك محورين جار العمل بهما من قبل وزارة النقل، ستنعش الحياة فى محافظة أسوان فى الفترة المقبلة".

وعن معاناة أهالى أسوان قبل المحاور قالت، أى مواطن كان يريد الانتقال إلى الجانب الآخر لمحافظة أسوان، كان يتجه إلى الأقصر للعبور إلى الجانب الآخر لمحافظة أسوان.

وبالنسبة للمجمعات الصناعية أوضحت نائب المحافظ ، أن أسوان بها مجمع صناعى يحتوى على حوالى 300 وحدة وجاهز للافتتاح.

 

https://fb.watch/a7rpNcBKnu/

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