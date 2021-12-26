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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخرهم مديحة حمدي.. نجوم اعتزلوا الفن وعادوا من جديد

صدى البلد

كشفت الفنانة  مديحة حمدي، تفاصيل عودتها مرة أخرى للفن والتمثيل بعد اعتزال دام لمدة 8 سنوات، وذلك نن  خلال  برنامج "بنت البلد" على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى

وقالت مديحة حمدي انه معروض عليها عمل على المسرح يتحدث عن ثورة 1919، واعمال اخرى في شهر رمضان، وانا يناسبني الامسيات الدينية، فقد قدمتها من قبل مع  احمد الكحلاوي وكانت من تأليف سراج الدين عبدالقادر وإخراج وتلحين وأداء  أحمد الكحلاوي.

مديحة حمدي ليست الفنانة الاولى التي تعتزل الفن وتعود عن قرارها ونرصد ابرز الامثلة.


حلا شيحة


قررت "حلا شيحة" الاعتزال  وارتداء الحجاب، وهي في قمة تألقها، وذلك بعدما فضلت الانسحاب تدريجيا من الوسط الفني،  ثم قررت الاعتزال نهائيا والابتعاد عن التمثيل، ولكنها عادت مرة اخرى للاضواء وقدمت اكثر من عمل فني، كان اخرهم فيلم (مش انا).


محسن محيى الدين

محسن محيى الدين موهبة فنية مميزة، وكان علامة فارقة فى مختلف الأعمال التى قدمها على الشاشة، ولكنه اتخذ قرار الاعتزال عن الفن قرابة 23 عاما منذ فيلم "اللعب مع الشياطين" الذى عرض عام 1991، إلا أنه عاد من جديد فى الدراما التلفزيونية.

سهير رمزي

تعد سهير رمزى من أهم نجمات السبعينيات والثمانينيات، نالت شهرة واسعة فى مختلف الأفلام السينمائية التى قدمتها، خاصة أنها موهبة فنية غير عادية، وعلى الرغم من النجومية التى حصلت عليها إلا أنها قررت اعتزال التمثيل نهائيا عام 1993 لأنها ارتدت الحجاب، وبعد مرور سنوات طويلة قررت العودة للتمثيل فى مسلسل "حبيب الروح" فى عام 2006.

صابرين

تألقت صابرين فى مجال السينما والاستعراض فى فترة التسعينيات من القرن الماضى، واستطاعت أن تكون لنفسها مكانة كبيرة على الساحة الفنية، وحققت نجاحا منقطع النظير عندما قدمت مسلسل يتناول السيرة الذاتية لأم كلثوم، ومن بعد هذا العمل قررت الاعتزال عن التمثيل، إلا أنها عادت مرة أخرى عام 2010، لتستكمل مشوارها الفنى.

 

شيرين سيف النصر

اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها، ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم "أمير الظلام" مع الزعيم عادل امام
.
منى عبد الغني

في عام 2001 وأثناء تقديمها لمسرحية "ألاباندا" توفي شقيقها في حادث سيارة، فاعتزلت الفن حزنًا عليه وارتدت الحجاب وتوقفت عن الغناء، وفي نفس الفترة درست تجويد القرآن الكريم والتحقت بالمركز الثقافي الإسلامي، ثم عادت مرة أخرى عام 2003 من خلال البرامج الاجتماعية والدينية والمسلسلات الدينية والاجتماعية، مثل "على باب مصر والمرأة في الإسلام والإمام النسائي وعيش أيامك"، وفي عام 2014 قررت العودة إلى الغناء.

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