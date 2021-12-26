مصرية وافتخر.. ملك قورة تتألق بإطلالة صيفية على النيل

شاركت الفنانة ملك قورة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة "انستجرام".

علقت ملك قورة قائلة "مصرية وافتخر"



وشاركت الفنانة ملك قورة في بطولة مسلسل "شقة 6" الذي انتهى عرض جميع حلقاته على منصة "شاهد vip"، وأثار أزمة كبيرة بين مؤلفي العمل والمخرج محمود كامل بسبب التغييرات التي حدثت في أحداث الحلقة الأخيرة.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل