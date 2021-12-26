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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شابوفالوف يعلن إصابته بفيروس كورونا

صدى البلد

أصيب لاعب التنس الكندي دينيس شابوفالوف، بفيروس كورونا المستجد، لدى وصوله إلى سيدني بأستراليا، لخوض كأس رابطة محترفي التنس مع بلاده.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللاعب، المصنف الـ14 عالميا: "مرحبا بالجميع. أود إبلاغكم إنني أُصبت بفيروس كورونا المستجد لدى وصولي إلى سيدني".

وأردف: "أتبع جميع البروتوكولات ومنها الحجر الصحي وحذرت الأشخاص الذين تواصلت معهم. ظهرت علي أعراض طفيفة في الوقت الراهن وأمل في العودة إلى الملعب عند الإمكان".

وكان شابوفالوف قد خاض منذ 3 أسابيع بطولة أبو ظبي الاستعراضية حيث حل ثالثا عقب الفوز في آخر لقاء على الإسباني رافائيل نادال الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ أيام على غرار مدربه كارلوس مويا.

ووصل اللاعب الكندي إلى سيدني لخوض كأس رابطة محترفي التنس (إيه تي بي) مع منتخب بلاده والاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي ستقام في ملبورن في النصف الثاني من يناير المقبل. 

 

شابوفالوف كورونا لاعب التنس الكندي رابطة محترفي التنس أستراليا المفتوحة للتنس ملبورن

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