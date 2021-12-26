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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد قليل .. السيسي يفتتح المشروع القومي توشكى الخير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل، المشروع القومي توشكى الخير، ونقدم بث مباشر لـ فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، لمشروع توشكى الخير بمحافظات الصعيد، وذلك حرصا من موقع صدى البلد، على تقديم خدمة إخبارية متميزة.

ويعتبر مشروع توشكي الخير مستقبل للشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاؤه بهدف خلق وادى جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل. 

تكلفة مشروع توشكى الخير

وبلغت تكلفة مشروع  توشكى الخير 6.4 مليارات جنيه، وتم البدء به في أكتوبر 2020 ، وتم زراعة 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، إضافة إلى إنهاء تجهيز حوالي 100 ألف فدان قابلين للزراعة، وجارى تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام الجارى.

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع توشكى الخير .. فيديو

مشروع توشكى الخير جنوب أسوان.. حلم يحقق أمال الشباب وكل الاجيال ..شاهد

وقال المركز المصرى للفكر والدراسات في دراسة له إنه تم حفر وتبطين ترع بإجمالي طول 19,8 كم وجاري حفر ترع بطول 18,2 كم، وتم إنشاء عدد “52” محطة طلمبات تضم “219” طلمبة لضخ المياه لأجهزة الري المحوري وجارٍ إنشاء العديد من المحطات الأخرى من منطلق توفير جميع الخدمات لمشروع توشكى وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه.

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سبب عدم نجاح مشروع توشكى من 20 عاما، قائلا: "لما هنروح توشكى كمان يومين هنرد غيبة ناس مش موجودة دلوقتي، وليه هو منجحش من 20 سنة ونجح دلوقتي؟".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بالصعيد : "بقول للناس اللي شغالة في الصناعة إن النموذج اللي بنعمله بنحاول يبقا مواكب للنجاح مع العالم وفي كلام كتيرهيتعمل". 

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