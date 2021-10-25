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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع توشكى الخير جنوب أسوان.. حلم يحقق أمال الشباب وكل الاجيال ..شاهد

مشروع توشكى الخير
مشروع توشكى الخير جنوب أسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، تمتلك العديد من المشروعات العملاقة عبر التاريخ والتي ساهمت في تحقيق الخير والنماء لمحافظات الجمهورية بدءاً من خزان أسوان والسد العالى وتوشكى والطاقة الشمسية وكيما للأسمدة وغيرها الكثير.

 

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد المشروعات العملاقة وهو مشروع " توشكى الخير" الذى يعتبر مستقبل للشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاؤه بهدف خلق وادى جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل.

 

وبلغت تكلفة المشروع 6.4 مليارات جنيه، وتم البدء به في أكتوبر 2020 ، وتم زراعة 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، إضافة إلى إنهاء تجهيز حوالي 100 ألف فدان قابلين للزراعة، وجارى تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام الجارى.

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وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه من منطلق توفير جميع الخدمات لمشروع توشكى وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه، تم حفر وتبطين ترع بإجمالي طول 19,8 كم وجاري حفر ترع بطول 18,2 كم، وتم إنشاء عدد “52” محطة طلمبات تضم “219” طلمبة لضخ المياه لأجهزة الري المحوري وجارٍ إنشاء العديد من المحطات الأخرى.

 

وأضافت أنه تم مد شبكات رى بإجمالى أطوال 420 كم “بأقطار تتراوح من 180 مم إلى 1200 مم” إضافة إلى 670 كم جاري تنفيذها لتصل أطوال شبكة الرى إلى 1090 كم. إلى جانب توريد وتركيب وتشغيل “497” جهاز ري محورى بمناطق الأسبقية العاجلة واستكمالها لتصل لنحو “800” جهاز للمرحلة الأولى.

 

وتابعت الدراسة أنه أيضًا تم إنهاء 415 كم من شبكات الطرق الرئيسية والمدقات ويتم حاليًا تنفيذ 677 كم أخرى من إجمالي 1092 كم المستهدفة ، إضافةً إلى الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات وأجهزة الري المحوري متمثلة في عدد “2907” برج هوائي بإجمالي 650 كم هوائيات، وأيضًا وصول شبكات السكة الحديد.

 

وتضمنت البنية الأساسية للمشروع انشاء المحطة الرئيسية والترع الرئيسية والاعمال الصناعية والمحطات الفرعية وعددا من الابار الارتوازية للاستفادة من المياه الجوفية، وجار العمل في البنية القومية لمساحة 50 الف فدان، وبلغ حجم ما انفق من استثمارات بالمنطقة حتي الان اكثر من 6.4 مليار جنيه.

 

ويتكون مشروع توشكي من محطة الرفع الرئيسية والترع الرئيسية ومنها (ترعة الشيخ زايد - دليل فرعي 1،2 - دليل فرعي 3،4) ، بالاضافة الي اعمال الحفر والتبطين والحماية ، فضلاً عن انشاء الاعمال الصناعية علي الترع الفرعية والرئيسية من كباري وقناطر حجوزات وماخذ الفروع ، بجانب المباني الادارية والابار الارتوازية بهدف الاستفادة من المياه الجوفية.

 

وعن أهداف مشروع توشكي فتتمثل في التغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية بحوالى 540 ألف فدان تصل فى المســتقبل إلى مليون فدان ، مع تعظيم عائد الموارد المتاحة ، وزيادة الصادرات الزراعية مما يســاعد فى تقليل العجز فى الميزان التجارى ، وكذا توفير فرص عمل للكثير من الشباب وخاصة من شباب صعيد مصر ، والتشجيع على إعمار وإسكان وتنمية هذة المناطق وتخفيف الضغط البشرى على وادى ودلتا النيل .

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