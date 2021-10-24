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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهدي المدارس الأكثر احتياجا 100 مروحة

محافظ أسوان يهدى
محافظ أسوان يهدى مبادرة " مروحة الخير " لتجهيز المدارس

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إهداء 100 مروحة ضمن مبادرة "مروحة الخير" لتجهيز المدارس المستهدفة طبقاً لاحتياجاتها لتضاف إلى أكثر من 250 مروحة حائط كهربائية جانبية تبرع بها القيادات التعليمية ومديرى المدارس والمعلمين والإداريين لتوزيعها على المدارس التى تعانى من ضعف الإمكانيات وعدم وجود هذه النوعية من المراوح الكهربائية وخاصة أنها آمنة في استخدامها ويتم تركيبها بجانبى الفصل للحفاظ على سلامة الطلاب.

 

وأشاد محافظ أسوان بروح المسئولية والمشاركة المجتمعية من العاملين في المديرية والإدارات التعليمية والمدارس ، وحرصهم على توفير المناخ الملائم للطلاب وللعملية التعليمية بشكل عام وهو الذى يتوازى مع أدائهم للرسالة السامية بإعداد أجيال قادرة على التعامل مع معطيات العصر ورفع شأن وطنهم.

 

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وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة حتى الأول من نوفمبر القادم أمام المجموعة الوطنية للاستثمارات (المحمودية) المنفذة للمشروع والمقام على كورنيش النيل والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى حوالى 70 % ويقع على مساحة 4960 م2، ويضم 10 أبراج سكنية بإجمالى 300 وحدة سكنية متعددة المساحات وذلك فى إطار جهود المحافظة المبذولة لإنهاء المشروعات المتعثرة ومنها مشروع أبراج سما أسوان والذى لم يتم الانتهاء منه منذ 12 عاماً.

 

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المرافق العامة واللاند سكيب وتشطيب الواجهات لسرعة تسليم باقى الوحدات السكنية ، مع تنفيذ باركنج لانتظار السيارات أسفل العمارات بعرض 3 أمتار، بالإضافة إلى الرصيف بعرض 2 متر لاستيعاب كافة المركبات المتوقع انتظارها سواء من أصحاب الوحدات السكنية أو المكاتب والعيادات وغيرها ، وهو الذى سيساهم فى الحد من وجود أى اختناقات مرورية في هذه المسافة من طريق كورنيش النيل.

 

ووجه المحافظ إلى المتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء الأعمال المتبقية للمشروع ، وهو الذى يتوازى مع سرعة الانتهاء من أعمال تطوير مسجد نادى أسوان الرياضى تمهيداً لافتتاحه والذى قامت بها نفس الشركة المنفذة بتكلفة 2.6 مليون جنيه شاملة صحن المسجد والمأذنة ودورات المياه العمومية والأسوار وهو الذى ساهم في وصول مساحته إلى 220 م2 بنسبة زيادة 27% ، وبالتالى سيستوعب 250 مصلى على دورين .

محافظ أسوان يهدى مبادرة " مروحة الخير " لتجهيز المدارس الأكثر إحتياجاً 100 مروحة لتضاف إلى 250 مروحة أخرى 
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