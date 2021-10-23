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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسرح الصداقة يستضيف عرض رابانزول بالعربي منتصف نوفمبر

محافظ أسوان: مسرح
محافظ أسوان: مسرح الصداقة يستضيف مسرحية ( رابانزول بالعربى)

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع بطلة مسرحية رابانزول بالعربى Rapunzel، الفنانة مروة عبد المنعم، والمخرج المسرحي محسن رزق، بحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والمهندسة نجوى إبراهيم مدير سينما ومسرح الصداقة، بجانب الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية.

 

وأكد محافظ أسوان أهمية فن المسرح، وخاصة مسرح الأطفال، في الارتقاء بشخصية الطفل والنشء وسلوكياته وثقافته، باعتباره النواة التي يتم إعدادها لتحمل المسئولية وأمل المستقبل في غدٍ أفضل. 

 

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وأشار المحافظ إلى اهتمام عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالثقافة والفنون والأداب والتراث لأنهم القوة الناعمة، ولذا تم إعطاء الأولوية في التطوير لسينما ومسرح الصداقة عن أي مكاسب مادية أخرى للمحافظة، لأنها تعتبر على مدار 50 عاما هي المنارة الفنية والثقافية للجيل الحالي والأجيال القادمة من أبناء المحافظة.

 

وطالب اللواء أشرف عطية، أن تكون العروض التي ستقدمها هذه المسرحية الراقية للأطفال في منتصف نوفمبر المقبل، للأيتام في دور الرعاية الاجتماعية، وأيضا أبنائنا من ذوى الهمم، بالإضافة إلى طلاب المدارس، حيث سيتم وضع خطة زمنية وبرنامج محدد؛ لضمان الحضور من جميع القرى والمدن والمراكز. 

 

ومن جهتها، أكدت الفنانة مروة عبد المنعم أن هذه المسرحية تعرض لأول مرة في المحافظات بأسوان، خاصة أنها تعتبر من سلسلة المسرحيات التي تحاكى عروض ديزنى لاند التي شهدت إقبالا كبيرا، وصل لأكثر من 10 آلاف متفرج، من خلال 9 عروض تم تقديمها على مسارح القاهرة، موضحة أن الجمهور شمل مختلف الأعمار من الأطفال والنشء والشباب والأسر في سابقة لم تحدث من قبل لهذا النوع من العروض المسرحية الغنائية.

 

وسبق أن نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعالية ثقافية في فرع ثقافة أسوان، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حضرها اللواء أيمن رضا السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى. 

 

وشهدت الفعاليات عقد محاضرة بعنوان "أخلاق الرسول (ص)" ألقاها الشيخ حسن عبدالسيد إمام وخطيب أشار فيها إلى أن رسول الله عُرف وسط أهله وقبيلته بأخلاقه السامية وصدقه وأمانته، واصطفاه الله- عز وجل- لينزل عليه الوحي ويدعو للدين الإسلامي الحنيف، ليكون النبي الأشرف خاتم الأنبياء والمرسلين، كما أنه أول من طبق قواعد القرآن الكريم على نفسه قولًا وفعلًا، ليكون نبراسًا للعالمين، كما تميز بمعاملته الطيبة لزوجاته، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها بقصيدة "يثرب النور" لحسنى الاتلاتى، وعبد الباسط عبدالحميد "يا عاشقين النبى"، بجانب ورشة فنية "عروسة المولد" للفنانات يارا محمود ومنى يونس وفاطمة علوانى باستخدام ورق الفوم والكريشة، معرض منتجات أسواني.  

محافظ أسوان: مسرح الصداقة يستضيف مسرحية ( رابانزول بالعربى) منتصف نوفمبر المقبل  
محافظ أسوان: مسرح الصداقة يستضيف مسرحية ( رابانزول بالعربى) منتصف نوفمبر المقبل  
محافظ أسوان: مسرح الصداقة يستضيف مسرحية ( رابانزول بالعربى) منتصف نوفمبر المقبل  
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