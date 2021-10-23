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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان توقع الكشف الطبى المجاني على 2481 مواطنا بالشلال والحجندية

صحة أسوان توقع الكشف
صحة أسوان توقع الكشف الطبى المجاني لـ 2481 مواطن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الصحة داخل منطقة الشلال بمركز أسوان ، وقرية الحجندية بمركز كوم أمبو حيث استمرت أعمال القوافل على مدار يومين فى كل منهما .

وأكد اللواء أشرف عطية  أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

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ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى على ( 2481 ) مواطن ومواطنة وأن توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان  .

وأشار الدكتور إيهاب حنفى إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى .

وكان سفير دولة باكستان بالقاهرة ساجد بلال أشاد بما شهده من بانوراما التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان وهو ما سيجعلها من أجمل مدن العالم بعد إستكمال المراحل التالية لأعمال التطوير ، وهو الذى يشجع على زيادة التعاون في المجال السياحى بإتاحة الفرصة للسائح الباكستانى لزيارتها ، مع تعدد الأنماط السياحية ، بالإضافة إلى موقعها المتميز والذى سيعزز فرص الإستثمار فيها .

وأكد السفير الباكستانى أن هناك علاقات قوية بين القيادة السياسية في البلدين وسعيهما المتواصل لتقوية هذه العلاقات والروابط ، وهو الذى يتوازى مع وجود تشابه وقواسم مشتركة بين الشعبين المصرى والباكستانى حيث أننا نعتبر مصر هي العمود الفقرى لقوة العالم الإسلامي.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لإستعراض كافة المقومات الطبيعية والإستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء .

ورحب المحافظ بالسفير الباكستانى لزيارة معالم أسوان السياحية ولاسيما فى ظل كونها مشتى عالمى وواجهة لأفريقيا وخاصة أنها تشهد خلال الفترة الحالية إهتماماً ملحوظاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما يساهم فى الاستثمار الجيد لما تمتلكه من المقومات المتنوعة ، متمنياً بأن يتم زيادة الحركة السياحية لشعب باكستان الصديق لأسوان للتعرف عن قرب على التنوع الفريد فى القطاع السياحى وخاصة السياحة الدينية .

صحة أسوان توقع الكشف الطبى المجاني لـ 2481 مواطن بالشلال والحجندية
صحة أسوان توقع الكشف الطبى المجاني لـ 2481 مواطن بالشلال والحجندية
صحة أسوان توقع الكشف الطبى المجاني لـ 2481 مواطن بالشلال والحجندية
صحة أسوان توقع الكشف الطبى المجاني لـ 2481 مواطن بالشلال والحجندية
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