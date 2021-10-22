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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أثار أسوان: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني رسالة للعالم بأن مصر آمنة

تعامد الشمس على رمسيس
تعامد الشمس على رمسيس الثاني

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، إن هناك أكثر من 81 شخصية مهمة من بينهم 37 سفير حضروا ظاهرة "تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني"،  فجر اليوم، وهي رسالة للعالم بأن مصر آمنة.

 

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”،  أن الشمس كانت واضحة جدا وظاهرة على وجه الملك رمسيس الثاني، مشيرا إلى أنه يختلف التوقيت حسب الظواهر المناخية.

 

وتابع عبد اللمنعم سعيد، أن ظاهرة تعامد الشمس تجمع بين العبقرية في الفلك والعمارة، مؤكدا أن الحضارة المصرية القديمة تتحدى العالم.

 

 لعرض الظاهرة

وأشار ، مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة إلى أنه لحسن الحظ كان عندنا وقت أطول لعرض الظاهرة في وجود السفراء بالعالم . 

 

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