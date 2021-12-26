الكويت.. سفارة اليابان تعلن عن منحة حكومية للبرنامج التدريبي للمدرسين 2022

أعلنت سفارة اليابان لدى الكويت عن منحة الحكومة اليابانية للبرنامج التدريبي للمدرسين للعام الدراسي 2022، الذي تأسس عام 1954 بهدف زيادة التفاهم المتبادل بين شعب اليابان والبلدان الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مساهمة دولية في الميدان الفكري.

وذكر بيان صادر عن السفارة اليابانية بالكويت إنه يمكن للكويتيين التقديم للمنحة حال توافر الشروط التالية:

أ- يجب أن يكون المتقدمون من مواليد 2 أبريل 1987 أو ما بعدها

ب- يجب أن يكون المتقدمون مبدئياً من خريجي جامعات أو معاهد لتدريب المعلمين وسبق لهم العمل كمعلمين للمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية لمدة خمس سنوات على الأقل

ج- يجب أن يتمتع المتقدمون بلياقة بدنية تمكنهم من المشاركة