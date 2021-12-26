بالرغم من وجود الملايين من تطبيقات أندرويد المتاحة على متجر جوجل بلاي، إلا أن جميعها ليست جيدة، لذا إذا كنت تبحث عن أفضل تطبيقات أندرويد في جميع أنواع الفئات، من الصحة واللياقة البدنية إلى الكاميرات ومحرري الصور، إلى تطبيقات التخصيص والموسيقى وغيرها، نقدم لك فيما أفضل تطبيقات أندرويد المجانية والمدفوعة لعام 2021، بحسب ما ذكره موقع "techradar".



أفضل تطبيقات أندرويد في فئة الكاميرا وتحرير الصور

- تطبيق Glitch Lab: هو محرر صور مليء بتأثيرات الرقمية المجانية التي تمنح صورك مظهرا قديما، يمكنك الاختيار مجانا ما بين أكثر من 100 تأثيرا، أو يمكنك إنشاء صورة من البداية، وبناءها من خلال عدد من التأثيرات والتعديلات، يمكنك استخدامها جميعا مجانا ولكن للتحقيق أقصى استفادة من Glitch Lab يمكنك الحصول على المزيد من الميزات مقابل اشتراك.

أفضل تطبيقات أندرويد في فئة الرسم والتصميم والرسوم المتحركة



- تطبيق Houzz: هو تطبيق أندرويد شامل لتزيين وتأثيث منزلك، يحتوي على العديد من الأقسام المختلفة، بما في ذلك قاعدة بيانات تضم أكثر من 19 مليون صورة لمنحك أفكارا للديكور، والتي يمكن تصفيتها بناءً على الأسلوب والغرفة والأشياء الأخرى، يمكن أيضا رسم هذه الصور ومشاركتها.



- تطبيق Sketch - Draw & Paint: هو محرر صور وتطبيق رسم ومجتمع فني في آن واحد، وعلى جانب الرسم، يمكنك الحصول على مجموعة متنوعة من أنواع مختلفة من القلم والفرشاة بأحجام وألوان مختلفة، إلى جانب إمكانية إضافة نص وملصقات وبعض الأدوات الأساسية، مثل المسطرة والطبقات.

أفضل تطبيقات أندرويد لتعلم أشياء جديدة



- تطبيق Udemy: يعد تعلم مهارة جديدة أحد أكثر الأشياء إرضاءً التي يمكنك القيام بها، ويعد تطبيق Udemy طريقة ممتازة للقيام بذلك، فهو يوفر 130 ألف دورة تدريبية بالفيديو، يتم تدريسها من قبل مدربين خبراء بأكثر من 65 لغة مختلفة، وتغطي كل شيء من التصوير الفوتوغرافي والرسم إلى البرمجة وتطوير الألعاب واليوغا والتغذية واللغات والأدوات وغير ذلك الكثير.



أفضل تطبيقات أندرويد لمشاهدة مقاطع الفيديو والقراءة والألعاب



- تطبيق Bookly: يهدف Bookly إلى تحويل القراءة إلى عادة، بالإضافة إلى تتبع ما قرأته ومقدار ما قرأته، فهو يستخدم الكثير من الأدوات للقيام بذلك، سوف يقوم بتذكيرك بالقراءة في تلك الأوقات، ودفعك نحو تحقيق أهدافك في القراءة، يعرض التطبيق أيضا إحصائيات لعدد الصفحات التي قرأتها ومقدار الوقت الذي قضيته في القراءة على مدار سبعة أو 30 يوما، بالإضافة إلى تتبع عدد الأيام التي قرأتها على التوالي.



- تطبيق Disney+: يتيح لك تطبيق أندرويد الوصول إلى مكتبة Disney الواسعة لمحتوى الأفلام والتلفزيون على هاتفك أو جهازك اللوحي مجانا، إلى جانب محتوى جديد وحصري مثل The Mandalorian.



- تطبيق Stadia: هي منصة ألعاب جوجل، تسمح لك بشكل أساسي بلعب الألعاب باستخدام وحدة تحكم AAA وألعاب الكمبيوتر على شاشة الهاتف أو التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي، دون امتلاك الأجهزة المتطورة التي عادة ما تكون مطلوبة لتشغيلها.



أفضل تطبيقات أندرويد للتمارين الرياضية وتقليل التوتر وتحضير الوجبات

- تطبيق Otter – Diet Diary: هو تطبيق أندرويد يمكنك استخدامه لفقدان وزنك، حيث يمكنه اخبارك بما تأكله وكيف يؤثر على صحتك، هو تطبيق بسيط الاستخدام يقدم لك تقويما حيث يمكنك إدخال وجباتك، اختياريًا، بالإضافة إلى صورة ووصف وتقييم بالنجوم، كما يمكنك أيضًا حساب كمية السوائل التي تناولتها في اليوم، وإضافة تعليقات عامة على نظامك الغذائي لهذا اليوم.



- تطبيق Glug: يمكنك استخدامه لتذكيرك بالشرب على فترات منتظمة وتحقيق أهدافك اليومية من الترطيب، وتبدأ بإخبار التطبيق بكمية المياه التي تريد شربها على مدار اليوم، بالإضافة إلى أقرب وأحدث الأوقات التي لا بأس في أن يتم تذكيرك بها.