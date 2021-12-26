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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطول 360 كيلو مترا.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح طريق «شرق العوينات» | فيديو

افتتاح طريق شرق العوينات
افتتاح طريق شرق العوينات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح طريق "شرق العوينات " بطول 360 كيلو مترا بمنطقة "توشكى". 

وشارك في الافتتاح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع لملاحظات أحد المهندسين بالمشروع، قائلا: "عندك أي ملاحظات ياحسام على الطريق، أنا بشكرك وبشكر كل الناس اللي شاركت معاك وبشكر الشركات اللي اشتغلت معاك وشكرا جزيلا".

ويعتبر مشروع توشكي مستقبل الشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشائه بهدف خلق وادٍ جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل.
 

شرق العوينات الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح طريق شرق العوينات بمنطقة توشكى منطقة توشكي توشكى

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