"منقولش مش هنقدر.. لو 90 كيلو هنهدمه".. السيسي عن الحاجز الجبلي في توشكي

تحدث الرئيس السيسي عن الحاجز الجبلي الموجود في فرع 4 من توشكى، موجهاً سؤاله لـ اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، قائلاً: "هتخلصوه امتى! .. فرد الفار قائلاً: "آخر الشهر الحالي، هنخلص كل أعمال النسق اللي فيه .. وهناخد شهر تاني علشان أعمال الردم .. يعني أول شهر 2 هننتهي من الحائط حتى الأسفلت.. وبدأنا بالفعل ننفذ أعمال طبقات الأسفلت وعملنا 4 كيلو من إجمالي 17 كيلو".

وأضاف السيسي خلال افتتاح المشروع القومي توشكى الخير، أن هناك فرقا بين الفكر والتخطيط النظري، وبين الممارسة العملية، قائلاً: "لما بتيجي تحط تصور على الترابيزة ده كويس .. ولكن اما تيجي تتحرك وتنفذ هتقابل تحديات".

وتابع الرئيس السيسي: "هل التحديات توقفك ولا تتجاوزها! .. لازم تتجاوزها طبعاً .. التحدي موجود عشان نكسره ونتجاوزه .. ومنقولش ده حائط 9 كيلو ومش هنقدر .. لاء .. ده لو 90 كيلو هنهدمه".