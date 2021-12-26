متحدث الري: بنعمل المستحيل عشان نحل أي أزمة في ظل الضغط على الموارد المائية

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أهمية مشروعات إعادة استخدام المياه، مؤكدا أنها من المشروعات الكبيرة في مصر.

وأضاف محمد غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، نعمل على تغطية العجز الذي تواجهه موارد مصر المائية، لافتا إلى أن لدينا فَرق 54 مليار متر مكعب من المياة.

وأوضح المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أننا نعمل على حل المشكلة من خلال محطات تعالج المياة، لإعادة استخدامها، متابعا أن محطة بحر البقر أكبر محطة في العالم ويتم فيها معالجة المياه بطاقة 5.6 مليون متر مكعب، ودخلت موسوعة جينس للأرقام القياسية.

وأكمل المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، لدينا ضغط كبير على الموارد المائية في مصر وبنعمل المستحيل علشان نحل الأزمة.

وفي السياق نفسه أشار المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إلى أن مشروع تبطين الترع من المشروعات المهمة في البلاد ونعمل في كل محافظات مصر، مؤكدا أن هذا المشروع يخدم المزارع في المقام الأول والمواطن.

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