عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«دفِّى نفسك».. توزيع 3 آلاف علبة «بليلة» بالمجان في كفر الشيخ|شاهد

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

وزّع عدد من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، 3 آلاف علبة «بليلة» بالمجان، على أهالى بيلا، ضمن مُبادرة «دفِّى نفسك»، والتى انطلقت مُنذ أيام لتوزيع وجبات «شوربة العدس» على المواطنين، وذلك لتدفئتهم فى ظل موجة البرد الشديدة، التى تمُر بها مصر.

سباق مع الزمن.. تعرف على خريطة مشروعات حياة كريمة في كفر الشيخ|شاهد

محافظ كفر الشيخ يشيد بتنظيم ندوات تثقيفية لتوعية الطلاب.. صور

وقال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين فى مُبادرة «دفِّى نفسك»، فى تصريحات صحفية، إنه قد تم توزيع 3 آلاف علبة «بليلة» على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، من خلال المطبخ الخيرى المُقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد أن قام بعض مُحبى الخير بشراء مُستلزمات «البليلة» كصدقة جارية على أرواح موتاهم.

 

وأوضح «عثمان»، أن عدد من الشباب المُتطوعين المُشاركين فى المُبادرة بدأوا تجهيز وجبات «البليلة» الساخنة بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين، وتم وضعها فى علب بلاستيكية مُجهزة، وتوزيعها على المواطنين المُترددين على شارعى «الجمهورية» و«الثورة» واللذان يعدّان أحد أهم شوارع مدينة بيلا.

 

وأضاف «عثمان»، أنه قد تم اختيار وجبة «البليلة» باعتبارها من الأطباق الحلوة التى يُفضلها البعض خاصةً فى فصل الشتاء، وذلك لفوائدها المُتعددة، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يُساعد فى الحماية من الإصابة بالفيروسات، كما أنها تعمل على تدفئة الجسم فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، لافتاً أن وجبة «البليلة» تتكون من القمح، والسكر، واللبن، وجوز الهند، والفانيليا.

 

وأكد «عثمان»، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية توزيع أكثر من 7 آلاف علبة «شوربة عدس» بالمجان، على المواطنين ضمن مُبادرة «دفِّى نفسك» التى انطلقت فى مدينة بيلا مطلع الأسبوع الماضى، وذلك لمُواجهة الصقيع، مُشيراً إلى استمرار المُبادرة طوال فصل الشتاء، لإدخال السرور على قلوب المواطنين، ومُساعدتهم فى عملية التدفئة من برودة الطقس الشديدة.

 

وذكر «عثمان»، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» خلال عملية طهى «شوربة العدس» و«البليلة»، وذلك بإلزام القائمين بالطهى والتوزيع بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، وتعقيم وتطهير المُعدات قبل وبعد عملية الطهى.

 

يُذكر أن، مجموعة من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أطلقوا مُبادرة خيرية تحت عنوان «دفِّى نفسك»، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» على الأهالى مجاناً، لمُواجهة الصقيع، وذلك طوال فصل الشتاء.

IMG-20211226-WA0171
IMG-20211226-WA0171
IMG-20211226-WA0172
IMG-20211226-WA0172
IMG-20211226-WA0170
IMG-20211226-WA0170
IMG-20211226-WA0169
IMG-20211226-WA0169
IMG-20211226-WA0167
IMG-20211226-WA0167
IMG-20211226-WA0168
IMG-20211226-WA0168
IMG-20211226-WA0165
IMG-20211226-WA0165
IMG-20211226-WA0166
IMG-20211226-WA0166
IMG-20211226-WA0164
IMG-20211226-WA0164
IMG-20211226-WA0163
IMG-20211226-WA0163
IMG-20211226-WA0162
IMG-20211226-WA0162
IMG-20211226-WA0161
IMG-20211226-WA0161
IMG-20211226-WA0160
IMG-20211226-WA0160
IMG-20211226-WA0159
IMG-20211226-WA0159
IMG-20211226-WA0157
IMG-20211226-WA0157
IMG-20211226-WA0158
IMG-20211226-WA0158
IMG-20211226-WA0156
IMG-20211226-WA0156
IMG-20211226-WA0155
IMG-20211226-WA0155
IMG-20211226-WA0152
IMG-20211226-WA0152
IMG-20211226-WA0154
IMG-20211226-WA0154
IMG-20211226-WA0151
IMG-20211226-WA0151
IMG-20211226-WA0153
IMG-20211226-WA0153
IMG-20211226-WA0150
IMG-20211226-WA0150
IMG-20211226-WA0149
IMG-20211226-WA0149
IMG-20211226-WA0147
IMG-20211226-WA0147
IMG-20211226-WA0148
IMG-20211226-WA0148
IMG-20211226-WA0145
IMG-20211226-WA0145
IMG-20211226-WA0146
IMG-20211226-WA0146
IMG-20211226-WA0143
IMG-20211226-WA0143
IMG-20211226-WA0142
IMG-20211226-WA0142
IMG-20211226-WA0140
IMG-20211226-WA0140
IMG-20211226-WA0141
IMG-20211226-WA0141
IMG-20211226-WA0139
IMG-20211226-WA0139
IMG-20211226-WA0137
IMG-20211226-WA0137
IMG-20211226-WA0138
IMG-20211226-WA0138
محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ درجات الحرارة تقوية جهاز المناعة صدقة جارية توزيع وجبات

موضوعات متعلقة

سباق مع الزمن.. تعرف على خريطة مشروعات حياة كريمة في كفر الشيخ|شاهد

جامعة كفرالشيخ تشارك فى دورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

محافظ كفر الشيخ يشيد بتنظيم ندوات تثقيفية لتوعية الطلاب.. صور

الكشف على 1249 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية في كفر الشيخ.. صور

تذليل العقبات وتوفير قنوات تواصل مع العمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: زيارة الرئيس السيسي ساهمت في دفع عجلة المشروعات القومية والخدمية

مستقبل وطن بكفرالشيخ يواصل لقاءات المواطنين مع النواب بمقر الحزب.. صور

نائب محافظ القاهرة يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.. صور

ترشيحاتنا

القمص سمعان: الرئيس السيسي أظهر تاريخ مصر وحضارتها للعالم| فيديو

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة كريت بـ اليونان

بوتين يشارك خططه لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة

موسم عطلات كارثي.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب تفشي متحور أوميكرون

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

ما هي طريقة الاغتسال الصحيحة ؟ .. مستشار المفتي يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

الأهلي يوافق علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الشتوية

فضيحة كبرى بمدرسة دينية تهز إسرائيل.. معلمة تغتصب طالباتها على مدار عقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

الوعي والبناء.. ماذا قدمت وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

الراعي الرسمي للكريسماس.. شاهد ماذا فعلت 32 عاما في أبطال فيلم home alone؟

فيديو

الثاني عربيًا.. إشادات دولية بالاقتصاد المصري في عهد السيسي

طفرة في الإيرادات والحمولات.. قناة السويس في عهد السيسي| فيديو

استصلاح 674 ألف فدان تكتب نهاية عقود الإهمال بسيناء.. اعرف باقي الإنجازات

في عهد السيسي.. المشروعات القومية تزين سيناء ومدن القناة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ