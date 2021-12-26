«دفِّى نفسك».. توزيع 3 آلاف علبة «بليلة» بالمجان في كفر الشيخ|شاهد

وزّع عدد من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، 3 آلاف علبة «بليلة» بالمجان، على أهالى بيلا، ضمن مُبادرة «دفِّى نفسك»، والتى انطلقت مُنذ أيام لتوزيع وجبات «شوربة العدس» على المواطنين، وذلك لتدفئتهم فى ظل موجة البرد الشديدة، التى تمُر بها مصر.

وقال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين فى مُبادرة «دفِّى نفسك»، فى تصريحات صحفية، إنه قد تم توزيع 3 آلاف علبة «بليلة» على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، من خلال المطبخ الخيرى المُقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد أن قام بعض مُحبى الخير بشراء مُستلزمات «البليلة» كصدقة جارية على أرواح موتاهم.

وأوضح «عثمان»، أن عدد من الشباب المُتطوعين المُشاركين فى المُبادرة بدأوا تجهيز وجبات «البليلة» الساخنة بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين، وتم وضعها فى علب بلاستيكية مُجهزة، وتوزيعها على المواطنين المُترددين على شارعى «الجمهورية» و«الثورة» واللذان يعدّان أحد أهم شوارع مدينة بيلا.

وأضاف «عثمان»، أنه قد تم اختيار وجبة «البليلة» باعتبارها من الأطباق الحلوة التى يُفضلها البعض خاصةً فى فصل الشتاء، وذلك لفوائدها المُتعددة، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يُساعد فى الحماية من الإصابة بالفيروسات، كما أنها تعمل على تدفئة الجسم فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، لافتاً أن وجبة «البليلة» تتكون من القمح، والسكر، واللبن، وجوز الهند، والفانيليا.

وأكد «عثمان»، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية توزيع أكثر من 7 آلاف علبة «شوربة عدس» بالمجان، على المواطنين ضمن مُبادرة «دفِّى نفسك» التى انطلقت فى مدينة بيلا مطلع الأسبوع الماضى، وذلك لمُواجهة الصقيع، مُشيراً إلى استمرار المُبادرة طوال فصل الشتاء، لإدخال السرور على قلوب المواطنين، ومُساعدتهم فى عملية التدفئة من برودة الطقس الشديدة.

وذكر «عثمان»، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» خلال عملية طهى «شوربة العدس» و«البليلة»، وذلك بإلزام القائمين بالطهى والتوزيع بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، وتعقيم وتطهير المُعدات قبل وبعد عملية الطهى.

يُذكر أن، مجموعة من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أطلقوا مُبادرة خيرية تحت عنوان «دفِّى نفسك»، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» على الأهالى مجاناً، لمُواجهة الصقيع، وذلك طوال فصل الشتاء.

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