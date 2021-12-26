الزراعة: الدولة تسلم المستثمرين مشاريع كاملة التجهيزات.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الأمن الغذائي للمواطن وتطوير القطاع الزراعي من أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلي أن جائحة كورونا أكدت للمواطنين أهمية القطاع الزراعي .

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن الدولة المصرية الآن تسلم المستثمرين المشاريع الزراعية وهي كاملة التجهيزات وهذا لن يكلف المستثمر الكثير، كما كان يحدث من قبل، لافتا إلي أن المشروعات الزراعية كانت تحتاج إلي كثر من الأموال لاستصلاح الأراضي.

وأوضح محمد القرش، أن الدولة المصرية الآن تركز علي السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن توشكا سيكون بها أكثر من 2 مليون شجرة نخيل لأن مصر من أكبر دول العالم في إنتاج التمور.

وتابع محمد القرش، أن المشروعات الزراعية الجديدة ستساهم في الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية، والدولة قامت برفع البنية التحتية ومنها الطرق للمساعدة في تداول هذه السلع في أسرع وقت وأقل تكلفة.