خبير: حالة كساد تصيب الاقتصاد الأمريكي الفترة القادمة

قال الدكتور عادل أمين بشاي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن ما حدث في العامين الماضيين في الاقتصاد العالمي مخيف، حيث أن السياسات أصبحت غريبة، مشيرًا إلى أن أمريكا منذ عهد ترامب قامت بطبع دولارات بشكل غير طبيعي، و40 % من الدولارات الموجودة حاليًا في أمريكا مطبوعة خلال العامين الماضيين لارتفاع الأسهم في أمريكا.



وأضاف "أمين" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أن الأسهم الأمريكية أصبحت عالية، في الوقت الذي كان لا يوجد وجود للشركات التي تطرح هذه الأسهم وهو أمر مزيف، موضحًا أن هذا الأمر سيكون له نتائج كبيرة على أمريكا، قائلًا: "في يناير الجاي أسعار الأسهم في أمريكا هتنزل لأنه هيحصل تصحيح".

وتابع، أن أمريكا ستشهد كساد تضخمي وهو أمر حدث في السبعينات عندما زاد سعر البترول من 3 إلى 48 دولار في الثمانينات، موضحًا أن أمريكا ستشهد نوع من الكساد نظرًا لوجود أموال بكميات كبيرة تم ضخها في البنوك، والأسعار زادت وفرص العمل قلت كثيرًا وفي نفس الوقت المصانع قلت والعمال أصبحت قليلة تعمل.

