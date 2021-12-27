"الضوابط القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد" مؤتمر بحقوق عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمر بعنوان "الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد"، يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، بقاعة الدكتور عبد الأحد جمال الدين بالكلية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور محمد صافى عميد الكلية ، أن المؤتمر يشارك به نخبة من المتخصصين والأساتذة وسيتم خلاله عرض عدداً من البحوث من خلال أربع جلسات، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى بعنوان 'الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد".

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان " الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد " و يترأسها د. رمزى الشاعر أستاذ القانون العام ، وتتضمن أيضا ستة أبحاث.

وأضاف محمد صافى أن "العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد" هو عنوان الجلسة الثالثة والتى تشمل أربعة أبحاث، ويترأس الجلسة د. طه عوض غازى أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه ووكيل الكلية.

وتأتى الجلسة الأخيرة بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة، وتتضمن ستة أبحاث أخري ويرأس الجلسة د. محمد صافى أستاذ القانون الدولى العام وعميد الكلية.

الجدير بالذكر استضافت كلية الحقوق جامعة عين شمس المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني والتي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وشاركت في المسابقة جامعات عين شمس وجامعة الأزهر للبنات والجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة المنيا وجامعة مدينة السادات.



وتقوم فكرة المسابقة علي أساس مرافعات شفوية يقوم الطلاب المشاركون بإعدادها حول وقائع افتراضية تثير انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ويحاول الطلاب إثبات توافر أركان الانتهاكات باعتبارها جرائم بينما يحاول فريق الدفاع نفي توافر الأركان.



ورحب الأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بالمشاركين باسم السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة. كما تفقد المباريات أثناء المسابقة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي استضافة هذا النشاط في ظل خطة كلية الحقوق بتطوير التعليم القانوني فيها كي يعتمد علي المهارات اللازمة لسوق العمل وكذلك في إطار خطة الجامعة في بناء شراكات مع جهات دولية ومحلية تدعم دور الجامعة.



وحضر المسابقة الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد حمدى عميد كلية الحقوق الأسبق والدكتور أحمد ديهوم مدير الشعبة الإنجليزية بالكلية والدكتور أحمد فتحي خليفة عضو هيئة التدريس بالكلية وأحد المنظمين للمسابقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



