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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق التليفزيون الذكي Mi TV EA70 2022 بجودة 4K وشاشة 70 بوصة

شاومى تطلق التليفزيون
شاومى تطلق التليفزيون الذكي Mi TV EA70 2022 بجودة 4K

أطلقت شركة شاومى الصينية أحدث أجهزة التليفزيون الذكية الخاص بها  Mi TV EA70 2022 في الأسواق الصينية، حيث تعتزم الشركة إطلاقه عالميا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم توفيره للحجز المسبق بدءا من اليوم 27 ديسمبر.

وبحسب موقع Gizmochina فإن التليفزيون الذكي Mi TV EA70 2022 يعد واحدا من أفضل الأجهزة التى طرحتها الشركة في الفترة الأخيرة ، حيث يأتى مع عدد من المواصفات الجبارة بالإضافة إلى سعر مناسب نظرا لإمكاناته.

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ويتميز تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 بشاشة قياس 70 بوصة، بجودة 4K ، وبدقة  3840 × 2160 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وسطوع ذروة 300 شمعة، كما أنه قادر على إنتاج 1.07 مليار لون ، ويأتي مزودًا بمكبرات صوت ستريو عالية الطاقة، مع إطار معدني كامل بسمك 2 مم. 

Xiaomi Mi TV EA70 2022 released in China for 3299 yuan ($518), Pre-order starts from December 27th - Gizmochina
تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 الذكي


ويعمل تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 الذكي بمعالج Quadcore Cortex A35 إلى جانب سعة تخزين داخلية تبلغ 8 جيجابايت رام .

 

كما يتم تشغيل تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 الذكي  بواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI المستندة إلى نظام أندرويد  كما يدعم التليفزيون تطبيق منزلي ذكي مدمج ونظام صوتي بعيد المدى ويدعم البحث الصوتي والطلب الصوتي.


ويبلغ سعر تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 الذكي 518 دولارًا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 8 آلاف و 135 جنيه مصرى، كما سيتوفر في المتاجر الصينية بدءا من يوم 31 ديسمبر .  
 

شاومي مواصفات Mi TV EA70 2022 سعر Mi TV EA70 2022 التليفزيون الذكي Mi TV EA70 2022 أحدث أجهزة التليفزيون الذكية

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