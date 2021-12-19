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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ديزنى تحذف المحتوى الخاص بها من تطبيق YouTube TV لأجهزة التليفزيون

ديزنى تحذف المحتوى
ديزنى تحذف المحتوى الخاص بها من تطبيق YouTube TV

قامت شركة Disney ديزني بحذف المحتوى الخاص بها بشكل كلى على تطبيق YouTube TV لأجهزة التليفزيون الذكية، حيث قررت الشركتان الانفصال لتقوم ديزنى بإتاحة محتواها على تطبيقها الخاص.  
 
وفى بيان رسمي، قال موقع يوتيوب" لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق عادل قبل انتهاء صلاحية القناة الحالية الخاصة بشركة ديزنى ، ولم تعد قنواتهم متاحة لنا على تطبيق YouTube TV لأجهزة التليفزيون الذكية.

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وأضاف يوتيوب " لقد أجرينا مفاوضات بحسن نية مع ديزني لعدة أشهر و للأسف ، على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا" ، حيث قررت ديزنى الانفصال وعرض محتواها على القنوات الخاصة بها وترك منصة جوجل للبث المباشر.



وبحسب موقع PhoneArena فإن يوتيوب سيقوم بتخفيض أسعار تطبيق  YouTube TV بمقدار 15 دولارًا، حيث ستنخفض قيمة الاشتراك من 65 دولارًا إلى 50 دولارًا، كما يمكن للمستخدمين الاشتراك في حزمة قنوات ديزني مقابل 14 دولارًا شهريًا.

 

وفي الوقت الحالي، فإنه لن يتمكن مشتركو تطبيق  YouTube TV من مشاهدة المحتوى المباشر أو المحلي من ديزني وسيفقدون أيضًا إمكانية الوصول إلى أي تسجيلات مكتبة سابقة من هذه القنوات ، بما في ذلك محتوى 4K المتاح كجزء من الوظيفة الإضافية 4K Plus.



وسيفقد مستخدمو تطبيق  YouTube TV جميع قنوات شركة ديزني مثل قنوات ABC للأخبار ، وقنوات ديزني، وكذلك قنوات ناشونال جيوجرافيك، وقنوات ESPN . 
 

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