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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ملتقى شباب الخدمة الاجتماعية للقضاء على ظاهرة الإدمان الالكترونى

صدى البلد

تنظم لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان بالتعاون مع أكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة والبحث العلمي اكبر ملتقى علمى للشباب العربى بعنوان" ملتقي شباب الخدمة الاجتماعية للقضاء على ظاهرة الإدمان الالكترونى" وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور ممدوح مهدى_القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والاستاذ الدكتور حسام رفاعى _نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور  زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية والاستاذ الدكتور وجدي محمد احمد بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت اشراف رعاية الشباب بالكلية  سميه احمد فاروز مدير الادارة مسئول النشاط العلمى والتكنولوجى رشا احمد عبدالعظيم وذلك يومى الثلاثاء والاربعاء ٤-٥يناير ٢٠٢٢ بقاعة أ.د حسن حسنى بجامعة حلوان .

 يناقش الملتقي ما جاءت به التكنولوجيا لتيسر لنا الكثير من الأمور، والعديد من التعاملات التى كانت تستلزم منا الكثير من الجهد والوقت ولكن !! بعد التطور الهائل فى الثورة الرقمية اصبحت هى التى تستخدمنا بدلا من أن نستخدمها ، فللأسف بعد دخول التكنولوجيا و الهواتف الذكية فى جميع مناحى الحياة أصحبت هى المسيطرة وبشكل كبير على مجتمعاتنا حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فما من شئ كنا نقم بفعله إلا وحلت محله تقنية حديثة ،وهذا ليس بشئ مذموم بل اعتمادنا الكلي على هذه التقنيات دون تفكير او بذل مجهود عقلي او بدني هذا هو ما أوصلنا الى الشئ المذموم وهو الادمان الالكترونى، ومن هذا المنطلق تنظم كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع أكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة والبحث العلمي، ملتقي شباب الخدمة الاجتماعية للقضاء على ظاهرة الإدمان الالكترونى للحد من هذه الظاهرة، آملين ان نخرج بعدة توصيات قدمت من خلاصة اكثر من ورقة عمل من متخصصين فى المجال النفسى والتقنى والمجتمعى والقانونى للقضاء على ظاهرة الإدمان الالكترونى .

 

يحضر الملتقى كوكبة كبيرة من المحاضرين المتخصصين بأكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة والبحث العلمي وقيادات القوات المسلحة، والاعلاميين، وعلماء الأزهر الشريف، وبتغطية صحفية وتلفزيونية غير مسبوقة ومشاركة مميزة من طلاب الكلية.

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