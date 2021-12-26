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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وداعا أستاذي.. بيومي فؤاد ينعي عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

نغى الفنان بيومي فؤاد أستاذه الراحل عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق، ونشر صورة له، عبر حسابه على إنستجرام. 

 

وعلق بيومي فؤاد على الصورة قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق الدكتور يحيي عبده.. وداعاً أستاذي كنت جميلاً وستبقى". 

 

رحل عن عالمنا أمس السبت، الفنان التشكيلى الدكتور يحيى عبده العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة، عن عمر يناهز الـ71 عاما بعد صراع مع المرض.

 

وشارك الراحل، فى المحافل التشكيلية على تنوعها لما يقرب من خمسة عقود، حيث جاءت آخر معارضه بجاليرى ضى نهاية مارس.

تاريخ فنان 

 

والفنان يحيى عبده من مواليد 1950 بمدينة رشيد بمحافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والأول على الدفعة 1976م، وحصل على ماجستير في الرسوم المتحركة تحت عنوان (الرسوم المحركة عند والت ديزني)، وتعد أول رسالة ماجستير بشعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1984م، ثم عُين عميدا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1/8/ 2005م حتى 2008م، وكان يعمل أستاذا لفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. 

 

وأقام الدكتور يحيى عبده، العديد من المعارض الشخصية منها معرض بعنوان «رؤية فنية معاصرة لكتاب كليلة ودمنه» بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 1988م، ومعرض بعنوان «أماكن في الوجدان» بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 2003م ومعرض «من فيض الأسماء الحسنى» بقاعة الباب بدار الأوبرا 2016.

 

فيما حصل على العديد من الجوائز ومنها الجائزة الأولى على محافظة البحيرة 1963م في المسابقة الفنية الكبرى في الاحتفال القومي للمحافظة ورشحته جامعة حلوان بمصر وهيئة الإغاثة العالمية بالمملكة العربية السعودية كأول فنان مصري وعربي لنيل جائزة الملك فيصل العالمية 1996م، وشهادة تقدير من مهرجان القيروان بتونس واوسكار المهرجان 2006م، شهادة تقدير وأوسكار العيد المئوي لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2008م، وغيره من الجوائز.

بيومي فؤاد يحيى عبده عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق رحيل يحيى عبده اعمال بيومى فؤاد

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