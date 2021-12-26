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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط هجوم لـ بوكو حرام على بلدة بوني يادي في نيجيريا

صدى البلد

أحبطت القوات النيجيرية محاولات بوكو حرام، التابعة لتنظيم داعش (غربي إفريقيا)، هجومًا على بلدة بوني يادي، منطقة حكومة جوجبا المحلية بولاية يوبي شمالي شرقي البلاد في وقت متأخر من اليوم الأحد.


ذكرت صحيفة "ديلي نيجيريان" النيجيرية أن البلدة شهدت احتفالات بعد تمكن القوات النيجيرية من دحر هجوم الإرهابيين، موضحة أن القوات البرية اشتبكت مع الإرهابيين في مواجهة شرسة، بينما قصفت طائرات سلاح الجو الإرهابيين، الذين كانوا يقتربون من بوني يادي باستخدام عربات مزودة بمدافع رشاشة.


ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، رؤيتهم مقاتلي بوكو حرام يحاولون عبور جدول بعرباتهم، ومحاولتهم عبور النهر بعرباتهم الثقيلة من المحور الشمالي، لكن شاحنة واحدة فقط كانت قادرة على العبور، وغادر بقية الإرهابيين شاحناتهم وتقدموا باتجاه بوني يادي سيرًا على الأقدام، من بين العشرات ممن عبروا الجدول.


وأكد مصدر أمني إحباط محاولة الإرهابيين، والاستيلاء على قاذفة قنابل وقتل العديد من مقاتلي بوكو حرام، مشيرًا إلى تدمير شاحناتهم من قبل القوات النيجيرية.


وذكرت تقارير أولية أنه تم القضاء على سبعة من مقاتلي داعش خلال المواجهة.

القوات النيجيرية بوكو حرام داعش احتفالات هجوم الإرهابيين

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