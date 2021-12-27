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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للاحتفال بالكريسماس.. شاب يكسو منزله بورق حائط بشكل مضحك

صدى البلد

مع اقتراب نهاية العام يتهافت البعض على محلات الزينة لشراء أوراق الحائط و الزينة التي يمكن من خلالها إضفاء أجواء عيد الميلاد على المنازل و يقوم البعض بشراء ألوان الأبيض و االأحمر و الأخضر لتزيين المنزل لإستقبال ذلك اليوم . 
و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن شاب بريطاني بالغ من العمر 38 عاما في مدينة برايتون البريطانية، قام بتغليف منزله بأكمله بورق الحائط الملون الأبيض و الاحمر إحتفالا بعيد الميلاد . 

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نشر الشاب صورة من داخل المنزل عقب وضع الزينة و ورق الحائط الملون بالأبيض و الأحمر و ظهر في الصورة أثاث المنزل كله بعدما قام الشاب بكسو كل قطعة في المنزل بورق الحائط . 
أشار الشاب إلى أنه لم يتمكن من الإحتفاظ بذلك المشهد طويلا، فقد بدأ  ورق الحائط في التساقط بعد وقت قليل من وضعه على جدران المنزل . 
جدير بالذكر أن الشاب اشترى بـ20 جنيه استرليني ورق حائط لتزيين المنزل، و بسبب وجود فائض في الورق قام الشاب بوضع ورق الحائط على مستلزمات المنزل من الغلاية وأثاث المنزل . 
 

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