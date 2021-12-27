للاحتفال بالكريسماس.. شاب يكسو منزله بورق حائط بشكل مضحك

مع اقتراب نهاية العام يتهافت البعض على محلات الزينة لشراء أوراق الحائط و الزينة التي يمكن من خلالها إضفاء أجواء عيد الميلاد على المنازل و يقوم البعض بشراء ألوان الأبيض و االأحمر و الأخضر لتزيين المنزل لإستقبال ذلك اليوم .

و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن شاب بريطاني بالغ من العمر 38 عاما في مدينة برايتون البريطانية، قام بتغليف منزله بأكمله بورق الحائط الملون الأبيض و الاحمر إحتفالا بعيد الميلاد .



نشر الشاب صورة من داخل المنزل عقب وضع الزينة و ورق الحائط الملون بالأبيض و الأحمر و ظهر في الصورة أثاث المنزل كله بعدما قام الشاب بكسو كل قطعة في المنزل بورق الحائط .

أشار الشاب إلى أنه لم يتمكن من الإحتفاظ بذلك المشهد طويلا، فقد بدأ ورق الحائط في التساقط بعد وقت قليل من وضعه على جدران المنزل .

جدير بالذكر أن الشاب اشترى بـ20 جنيه استرليني ورق حائط لتزيين المنزل، و بسبب وجود فائض في الورق قام الشاب بوضع ورق الحائط على مستلزمات المنزل من الغلاية وأثاث المنزل .

