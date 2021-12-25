شديد على العقلة .. رئيس دولة يحتفل بـ عيد ميلاده الــ 60 في صالة الجيم

لكل رئيس طريقة وعادات وتقاليد يتمسك بها طوال حياته لا يغيرها منصب أو حكم البلاد، ومن بين هذه الطقوس الخاصة هو الاحتفال بـ عيد ميلاده.

كان رئيس أذربيجان واحد من الرؤوساء الذي يتبع تقليدًا خاصًا في الاحتفال بـ عيد ميلاده، غير مبالي بـ عمره الذي أكمل الـ 60 عامًا.

ففي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر "إلهام عليف" رئيس أربيجان وهو مرتدي تيشرت أسود في صالة ألعاب رياضية ويمارس بعض التمارين الشاقة.

حيث عد "إلهام علييف" 15 مرة في بضع ثواني وهو يلعب تمرين "العقلة"، وكان المقطع لقصير دليل قاطع على اللياقة البدنية الشديدة لـ رئيس أذربيجان.