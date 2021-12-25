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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شديد على العقلة .. رئيس دولة يحتفل بـ عيد ميلاده الــ 60 في صالة الجيم

إلهام عليف رئيس أربيجان
إلهام عليف رئيس أربيجان

لكل رئيس طريقة وعادات وتقاليد يتمسك بها طوال حياته لا يغيرها منصب أو حكم البلاد، ومن بين هذه الطقوس الخاصة هو الاحتفال بـ عيد ميلاده.

كان رئيس أذربيجان واحد من الرؤوساء الذي يتبع تقليدًا خاصًا في الاحتفال بـ عيد ميلاده، غير مبالي بـ عمره الذي أكمل الـ 60 عامًا.

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ففي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر "إلهام عليف" رئيس أربيجان وهو مرتدي تيشرت أسود  في صالة ألعاب رياضية ويمارس بعض التمارين الشاقة.

حيث عد "إلهام علييف" 15 مرة في بضع ثواني وهو يلعب تمرين "العقلة"، وكان المقطع  لقصير دليل قاطع على اللياقة البدنية الشديدة لـ رئيس أذربيجان.

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عادات وتقاليد حكم البلاد الطقوس الخاصة عيد ميلاده

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