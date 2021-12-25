لمحاربة كورونا.. علماء يستخدمون التبغ في صناع لقاح جديد يقضي على أوميكرون

يعمل العلماء في تايلاند على تطوير لقاح نباتي لمحاربة متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" ، الذي أصبح سببًا عالميًا للقلق لتفشيه بسرعة شديدة بين سكان العالم.

احدث علماء تايلاند ضجة بتجربتهم الجديدة في استغلال التبغ لمحاربة كورونا، فاللقاح الذي صنع من أوراق التبغ، من المتوقع أن يتم استخدامه بحلول أواخر عام 2022، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ووفقًا للباحثين فإن أوراق التبغ المستخدمة في اللقاح هي نوع التبغ الأسترالي منخفض النيكوتين والذي يختلف عن النوع المستخدم في السجائر.

كما يُعتقد أن السرعة التي ينمو بها تعني أنه يمكن تحويله من بذرة إلى لقاح في غضون شهر والتقنية قابلة للتكيف بدرجة كبيرة.

وقالت الدكتورة "سوثيرا تايشاخونافوده" الرئيسة التنفيذية لشركة بايا فيتوفارم:"يستغرق الأمر 10 أيام فقط لإنتاج نموذج أولي، وما لا يزيد عن ثلاثة أسابيع لاختبار ما إذا كان هذا النموذج الأولي يعمل أم لا".

فيما أضافت:"على سبيل المثال في الوقت الحالي ، نحن نعمل بالفعل على سلالات أوميكرون، لدينا النموذج الأولي ونختبره الآن".

فقد تُستخدم الأوراق المحصودة كمضيف لإنتاج البروتينات التي تحاكي فيروس COVID-19، ويتم خلط الأوراق واستخراج البروتين.

عندما يتم حقن اللقاح الناتج في البشر فإنه يحفز الأجسام المضادة التي يمكن أن تستخدمها أجسامنا لمحاربة الفيروس الحقيقي في المستقبل.

مع توفر العديد من لقاحات كورونا بالفعل في السوق ، يقول المطورون إنه من المهم مواصلة المشروع من أجل الأمن الصحي في المستقبل.

