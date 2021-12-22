رجال ببدلات الخطر يتجولون داخل مدينة مغلقة.. ماذا يحدث في روسيا؟

شعر مستخدم خرائط جوجل بالخطر بعد العثور على مجموعة من الرجال يرتدون بدلات خطرة ذات ألوان زاهية يتجولون في مدينة روسية، لتثير ذلك الكثير من التساؤلات عن ماهية هؤلاء وما يدور داخل تلك المدينة.

اكتشف المستخدم الذي يدعى"براون" الرجال المشبوهين الذين يرتدون بدلات صفراء وخضراء وردية أثناء سيرهم في زقاق ثلجي في شوارع نوريلسك ، وهي مدينة تقع فوق الدائرة القطبية الشمالية.



أثناء البحث عن المساعدة ، كتب براون: 'أثناء العبث على خرائط جوجل، فوجئت بوجود صور للشوارع في مدينة نوريلسك المغلقة في روسيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأكمل : "لقد كنت مفتونًا أكثر عندما نظرت إلى منظر الشارع وبدا أن هناك أربعة أو خمسة أشخاص ملثمين ويرتدون بدلات ملونة يتجولون في جميع أنحاء المدينة باستخدام كاميرا جوال".

فيما جعله ذلك يطرح الأسئلة :"أتساءل عما إذا كان لدى أي شخص أي أفكار حول ما قد يكون هذا؟"، ليجيبه عشاق الاكتشافات الغريبة في ميزة التجوّل الافتراضي نظريات حول ما يمكن أن يكون عليه المشهد، حيث ربطه البعض بمسلسل "نتفلكس" الشهير لعبة الحبار Squid Game .