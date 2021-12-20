نجاح ساحق.. العلماء ينجحون في تطوير خلايا المخ البشري

تمكن العلماء من تطوير خلايا المخ البشري في طبق بتري وعلموهم كيفية لعب ألعاب الفيديو بشكل أسرع من الذكاء الاصطناعي.

يمكن لمئات الآلاف من خلايا الدماغ البشرية التي نمت في المختبر الآن أن تلعب لعبة "بونج" الكلاسيكية القديمة بإطلاق الخلايا العصبية التي من شأنها تحريك المضرب ذهابًا وإيابًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



ابتكر العلماء الأستراليون في Cortical Labs النظام المسمى 'DishBrain' ، والذي يتكون من خلايا الدماغ التي تنمو فوق مصفوفات الأقطاب الكهربائية الدقيقة التي يمكنها تحفيز الخلايا.

تمكن العلماء من تعليم خلايا الدماغ للعب اللعبة في خمس دقائق فقط ، وهو أسرع بكثير من الذكاء الاصطناعي (AI) الذي يلتقط اللعبة بعد 90 دقيقة.

لتعليم الخلايا كيفية لعب اللعبة ، استخدم الفريق إصدار لاعب واحد من لعبة بونج وأرسل إشارات كهربائية إلى يمين أو يسار المجموعة للإشارة إلى مكان الكرة.

قال بريت كاجان ، كبير المسؤولين العلميين في Cortical Labs ، والذي يقود البحث:"نعتقد أنه من العدل أن نطلق عليها أدمغة سايبورج، فـ أثناء لعب بونج، يتم تحديد أنماط النشاط عبر الخلايا العصبية بواسطة خلايا الدماغ حيث يتحرك المجداف إلى اليسار أو اليمين".

بسبب هذه الخلايا العصبية ، سيستجيب العالم الافتراضي داخل لعبة الفيديو وفقًا لذلك ، وتساعد تغذية القطب الكهربي العقول الصغيرة على تعلم كيفية تشغيل المضرب.

فيما يلاحظ "كاجان" أنه على الرغم من أن الأدمغة المصغرة يمكنها تعلم اللعبة بشكل أسرع من الذكاء الاصطناعي ، إلا أنها ليست ماهرة عندما يتعلق الأمر بلعب لعبة الفيديو فعليًا.