عليه قضاء وقت أقل في الاستحمام.. إيلون ماسك يهاجم جيف بيزوس من جديد

صعد "إيلون ماسك" مرة أخرى حربه الكلامية مع منافسه في سباق الفضاء الملياردير "جيف بيزوس"، فقد تستحوذ السخرية على كلام ماسك الذي يوجهه دومًا لمؤسس أمازون.

فقد وجه "إيلون ماسك" هذه المرة نصيحة بسخرية، قائلًا:" إن مؤسس الأمازون لا يعمل بجد مثله ويجب أن يقضي وقتًا أقل في حوض الاستحمام الساخن".

وليس كل كلمات الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" ، الذي حصل على لقب شخصية العام 2021 لمجلة "تايم"، ساخر فقد قدم امتداحًا باهتًا لمنافسه، حيث قال عنه إنه يتمتع بكفاءة هندسية جيدة بشكل معقول، على الرغم من تخلف"بلو أوريجين" Blue Origin عن شركته الفضائية " سبيس إكس" SpaceX.

لكنه تابع ذلك من خلال إضافة أن بيزوس "لا يبدو أنه يرغب في إنفاق طاقته العقلية في الدخول في تفاصيل الهندسة"، كما قال ماسك في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز بعد تسميته شخصية الصحيفة لهذا العام:"الشيطان يكمن في التفاصيل ''.

وأضاف ماسك:" في بعض النواحي ، أحاول حثه على قضاء المزيد من الوقت في Blue Origin حتى يحرزوا مزيدًا من التقدم، ووقتًا أقل في حوض الاستحمام الساخن".

بعد ذلك ، قام ماسك ، البالغ من العمر 50 عامًا ، بوضع أخلاقيات العمل الخاصة به في المنزل ، وكشف أنه يعمل كل يوم ومن 80 إلى 90 ساعة في الأسبوع للإشراف على مشاريع سبيس إكس وتيسلا ، قبل أن يأخذ لقطة فاصلة أخرى عندما قال إن بيزوس "يأخذ نفسه على محمل الجد بعض الشيء ''.

لم يرد جيف بيزوس مؤسس Blue Origin ، البالغ من العمر 57 عامًا ، بعد على التصريحات ، لكن الأثنين كانا في خلاف مستمر منذ عدة سنوات حتى الآن.

اشتد التنافس بينهما فقط عندما أعلنت شركة Blue Origin في أغسطس أنها ستقاضي ناسا بشأن قرارها بمنح عقد هبوط على سطح القمر بقيمة 2.9 مليار دولار (2.1 مليار جنيه إسترليني) لشركة SpaceX.