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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لأول مرة.. فرنسي يطير ويرفرف بـ بدلة مجنحة فوق الأهرامات

صدى البلد

فوق سماء أهرامات الجيزة الثلاث استعرض لاعب قفز بالمظلات  فرنسي قدراته السحرية في الطيران بـ بدلة مجحنة، ليخطف الأنظار إليه وإلى مغامرته الحماسية.

حلق "فريدريك فوجن"  بالقرب من أهرامات الجيزة العظيمة،  أكثر من أي طيار ببدلة مجنحة من قبل، لتكن تلك المغامرة واحدة من قائمة المغامرات التي خاضها في حياته.

يشتهر "فوجن" البالغ من العمر 42 عامًا ، بمغامراته المختلفة، حيث تمكن من الدخول إلى طائرة في الجو، ويطلق مناورات عالية فوق مونت بلانك ويقوم برحلة تقارب شديدة عبر لبنان.

ولكن يظل تحليقه فوق الأهرامات مغامرة مختلفة بالنسبة له،  ففي مقطع فيديو له ظهر "فوجن" وهو يحلق في سماء مصر على بعد أمتار من أهرامات الجيزة القديمة ويقترب بدرجة كافية من هرم خفرع تقريبًا ليلمس بأيديه حجارة عمرها آلاف السنين.

وعبر "فوجن عن سعادته وانبهاره قائلًا:"شعرت بأنني صغير جدًا أمام مثل هذه الآثار الكبيرة، لم أفكر أبدًا في أنني سأتمكن من القيام بهذه الرحلة يومًا ما".

وأكمل فوجن:"حتى الآن ، كان القفز بالمظلات مسموحًا به فقط فوق الأهرامات على ارتفاعات عالية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراب رحلة ببدلة من هذا النوع".

كما أضاف:"لقد كان من المدهش حقًا أن تتواجد بجوار هذه الأحجار العملاقة ، وهي بعض من آخر عجائب العالم القديم التي لا تزال مرئية حتى يومنا هذا، وإذا كان هذا المشروع ممكنًا ، فذلك لأن تقنيات ومواد الطيران تطورت كثيرًا مؤخرًا".

 

أهرامات الجيزة لاعب قفز بالمظلات الطيران بـ بدلة مجحنة مغامرته

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