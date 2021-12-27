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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تبدأ الامتحانات 2 يناير 2022

صدى البلد

أعلنت جامعة حلوان عن استعدادات الكليات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجرائات احترازية من فيروس كورونا، حيث تم تعقيم وتجهيز المدرجات والقاعات لاستقبال الامتحانات، وتطعيم أغلب منتسبى الجامعة بلقاح كورونا، كما أنه يتم حاليا تطعيم الباقين وتطعيم الطلاب الذين لم يبلغو 18 عاما بلقاح فايزر.

وقالت إدارة كلية التربية جامعة حلوان، إنه من المقرر أن تبدأ الكلية امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021 - 2022 بداية من يوم 2 يناير 2022 وتنتهى الامتحانات يوم 2 فبراير 2022.

وأضافت الكلية، أنه تم  اعلان  جداول امتحانات الفصل الدراسى وجداول التخلفات للطلاب المحملين بمادة أو اثنتين من سنة سابقة  .

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وأشارت الكلية إلى أنه تم تقسيم الطلاب على فترتين بالامتحانات فترة صباحية من ال 9 صباحا وفترة مسائيا من 1 ظهرا منعا للتكدس، كما تم تقسيم الفرق بحيث يتم امتحان فرقتين فقط فى اليوم فرقة لكل فترة، ومن المقرر أن يكون عدد أيام الامتحانات لكل فرقة 10 أيام بحد أقصى.

جدير بالذكر انه قد قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس أكد في اجتماعه على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم وزارة  التعليم العالي  والبحث العلمي، أن الطالب يلتزم بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة جميع مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي  والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

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