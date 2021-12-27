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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حنفي: أتوقع غياب رمضان صبحي عن أمم إفريقيا.. وهذا المكان الأنسب لـ فتوح

صدى البلد

علق هشام حنفي نجم الأهلي الأسبق على قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون يناير المقبل.


وقال حنفي في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية ETC: "سأتعجب في حالة استبعاد محمد مجدي أفشة من أمم إفريقيا".
"أتوقع غياب رمضان صبحي عن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، وانضمام إبراهيم عادل للقائمة أمر وارد وأتوقع أن يحدث لأن كيروش يثق في امكانياته".


"محمود علاء سيتم استبعاده وكذلك أحمد ياسين بالإضافة لمحمد هاني، لصالح محمد عبد المنعم لاعب فيوتشر، وقد يكون محمد حمدي له دور في الكان بجانب أحمد فتوح".


"بطريقة لعب كارلوس كيروش، لا أعتقد أن محمد شريف سيتواجد في القائمة، وقد يتواجد مهند لاشين لإصابة عمرو السولية، بينما مروان حمدي سيتم استبعاده".


"مصطفى محمد هو الذي سيقود هجوم منتخب مصر بجانب مرموش ومحمد صلاح، وأعتقد أن تريزيجيه سيلعب في وسط الملعب بدلًا من السولية بجانب حمدي فتحي والنني".
وأردف: "بالنسبة لي أرى أن أيمن أشرف بدلًا من فتوح في مركز الظهير الأيسر، ويمكن لفتوح اللعب في مركز الجناح لأن امكانياته الهجومية جبارة".


واختتم: "حمدي فتحي مختلف تمامًا عن السولية وطارق حمدي، ولا يقارن بأي لاعب الآن في وسط الملعب، لامكانياته المختلفة عن أي لاعب آخر".

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