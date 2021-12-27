قبل تفقد الرئيس.. 10 معلومات عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، حيث يعد المشروع من أهم المشروعات بالصعيد، وحاصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، للاستفادة من الطاقة المتجددة .

ويستعرض صدى البلد أهم المعلومات عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى 10 نقاط:

1_ بدأت مصر فى مصر بناء محطة بنبان عام 2014

2- تقع جنوب مصر وعلى مساحة 37 كيلو متر مربع

3 - تبلغ استثماراته أكثر من ملياري دولار.

4- يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولتية بدون تخزين علي مستوي العالم.

5- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية

6 - يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء.

7- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

8 - تبلغ القدرة الإنتاجية 1456 ميجاوات

9 يعادل انتاج مجمع بنبان 90% من قدرة السد العالي

10-تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.