إشادات عالمية.. مصر لم تخفف الأحمال فى الكهرباء من أول يونيو 2015 حتي اليوم

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الوزارة نفذت عددًا من الاتفاقيات للربط الكهربائي مع عدد من الدول ومنها الأردن، وسيكون من بعدها العراق.

وكشف وزير الكهرباء، إن هناك طفرة هائلة في مجال نقل الطاقة الكهربائية، وأن هناك إشادات عالمية بما يتم فى مصر، لافتا إلي أنه إلى أثناء حضوره مؤتمرا قالوا الحضور إن ما تم إنجازه فى الفترة الماضية فى قطاع الكهرباء يجب أن يُدرس.

ولفت إلى أن ما تم إدخاله فى الـ7 سنوات يمثل 14 ضعف قدرات السد العالي، وهذا الأمر مميز.



وأضاف وزير الكهرباء خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أنه لم يتم تخفيف أحمال فى الكهرباء، من أول يونيو 2015، وحتى اليوم.



ولفت إلى أن عدم تخفيف الأحمال لا يعنى أنه لا يوجد قطع للكهرباء، كاشفا أن الدولة أنفقت 102 مليار جنيه، على الكهرباء فى الصعيد، وأن إجمالى الاستثمارات في مجال الكهرباء من 2014 إلى 2021 بلغ 355 مليار جنيه.

