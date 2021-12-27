وزير الكهرباء عن التعاقد مع "سيمينز": "الأسعار مش هتتكرر تاني"

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنهم نفذوا خطة عاجلة لحل أزمة الكهرباء، وتم توليد 3636 ميجاوات، كما عملوا على استكمال تنفيذ مشروعات لمحطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات.

وأشار "شاكر"، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات الكهرباء والطاقة بمحافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن التعاقد مع شركة سيمينز على إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء بأسعار اقتصادية، معلقا: "الأسعار اللي اتعاقدنا عليها مش هتتكرر تاني".

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه لم يتم تخفيف أحمال الكهرباء، من أول يونيو 2015، وحتى اليوم.



ولفت إلى أن عدم تخفيف الأحمال لا يعنى أنه لايوجد قطع للكهرباء، وكشف أن الدولة انفقت 102 مليار جنيه، على الكهرباء فى الصعيد، وأن إجمالى الاستثمارات فى مجال الكهرباء من 2014 إلى 2021 بلغ 355 مليار جنيه.