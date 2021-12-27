15 معلومة .. تعرف على مشروع الطاقة الشمسية بـ بنبان- أسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والتي تمتلك على أرضها العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة عبر العصور، لتسجل عروس المشاتى أعظم المشروعات التي تحقق الخير والنماء على مختلف محافظات الجمهورية بدءاً من خزان أسوان ، والسد العالي، ومشروع توشكي، والطاقة الشمسية، ومصنع كيما وغيرها الكثير والكثير.

وفى 15 معلومة يبرز "صدى البلد " أهم المشروعات التنموية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض أسوان اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 والذى يتمثل في مشروع الطاقة الشمسية ببنبان ، والذى يعد بمثابة سد عال جديد على أرض عاصمة الاقتصاد .

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1- مشروع الطاقة الشمسية يقع في منطقة بنبان بالطريق الصحراوي الغربي شمال أسوان.

2- نجح المشروع في إدخال نحو 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء .

3- ساهمت 32 شركة بمشروع الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية .

4- المشروع في انتهائه سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات من الطاقة.

5- يعادل إنتاج مشروع الطاقة الشمسية ما ينتجه السد العالي من طاقة تقدر بنحو 2100 ميجا وات.

6- يتم وصف مشروع الطاقة الشمسية بالسد العالي الجديد على أرض أسوان في صعيد مصر .

7- تم اختيار منطقة المشروع وفقاً للدراسات والأبحاث التي أجرتها وكالة ناسا وتحديد هذه المنطقة كأكثر المناطق سطوعاً للشمس في مصر.

8- ويعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في مصر والشرق الأوسط.

9- تصل إجمالي الاستثمارات بالمشروع لأكثر من 2 مليار دولار.

10- ويضم المشروع أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

11- المشروع سيتيح لمصر تصدير الطاقة خارجياً سواء للقارة الأفريقية أو لعدد من الدول العربية.

12- ساهم المشروع في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

13- جاري إنشاء منطقة خدمات متكاملة يستفيد منها المشروع علاوة على أهالي بنبان والقرى المجاورة.

14- هناك دراسة للاستفادة من العمالة المدربة وغير المنتظمة التي كانت تعمل في مرحلة إنشاء المحطات الشمسية في مشروعات مستقبلية مماثلة.

15- هناك تنسيق مستمر بين محافظة أسوان ومسئولي البنك الدولي والشركات الاستثمارية المنفذة للمشروع بتخصيص نسبة من الاستثمارات للتنمية المجتمعية المحيطة بالمشروع.