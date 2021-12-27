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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف اليورو في البنوك اليوم الإثنين 27-12-2021

يورو
يورو

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف اليورو خلال التعاملات اليوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

 وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 17.74 جنيه في بنوك ( مصرف أبو ظبي الإسلامي) .

 

سعر صرف اليورو:

البنك المركزي المصري

17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي

17.69 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

17.74 جنيه للشراء، مقابل 17.85 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

17.73 جنيه للشراء، مقابل 17.85 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو:

بنك الإمارات دبي الوطني

17.71 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول

17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي

17.72 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو:

بنك البركة

17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك بلوم

17.72 جنيه للشراء، مقابل 17.85 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية

17.66 جنيه للشراء، مقابل 17.88 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو:

المصرف المتحد

17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك عودة

17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك المشرق

17.71 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو:

بنك التنمية الصناعية

17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري

17.72 جنيه للشراء، مقابل 17.85 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الأول

17.72 جنيه للشراء، مقابل 17.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد

17.71 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو:

بنك فيصل الاسلامي

17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك HSBC

17.70 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني

15.66 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

17.68 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

بنك مصر

17.68 جنيه للشراء، مقابل 17.84 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

17.68 جنيه للشراء، وسعر 17.84 جنيه للبيع.

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